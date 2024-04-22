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Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в первом матче серии плей-офф НХЛ

Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в первом матче серии плей-офф НХЛ
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Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 4:1.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    

На 25-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Мэтт Ремпе. Ему ассистировали Джимми Веси и Баркли Гудроу. Через 33 секунды российский форвард Артемий Панарин увеличил преимущество «Рейнджерс» с передач Винсента Трочека и Алекси Лафреньера. На 27-й минуте нападающий Джимми Веси с передачи Баркли Гудроу сделал счёт 3:0. В составе «Вашингтона» отличился защитник Мартин Фехервари. Окончательный счёт установил форвард Крис Крайдер — 4:1. Ассистентами выступили Мика Зибанеджад и Джек Рослович.

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