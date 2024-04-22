Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в первом матче серии плей-офф НХЛ

Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 4:1.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Мэтт Ремпе. Ему ассистировали Джимми Веси и Баркли Гудроу. Через 33 секунды российский форвард Артемий Панарин увеличил преимущество «Рейнджерс» с передач Винсента Трочека и Алекси Лафреньера. На 27-й минуте нападающий Джимми Веси с передачи Баркли Гудроу сделал счёт 3:0. В составе «Вашингтона» отличился защитник Мартин Фехервари. Окончательный счёт установил форвард Крис Крайдер — 4:1. Ассистентами выступили Мика Зибанеджад и Джек Рослович.