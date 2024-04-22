Вратарь «Вашингтона» Линдгрен: мы отыграемся в следующем матче

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал выездное поражение своей команды в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли-2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4).

«Мы увидели, насколько беспощадны они, если им давать достаточно времени и пространства. Это была только первая игра. Она прошла не по нашему сценарию. Мы отыграемся в следующем матче», — приводит слова Линдгрена североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

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Напомним, второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Нью-Йорке.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).