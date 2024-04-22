Вратарь «Вашингтона» Линдгрен: мы отыграемся в следующем матче
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал выездное поражение своей команды в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли-2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4).
«Мы увидели, насколько беспощадны они, если им давать достаточно времени и пространства. Это была только первая игра. Она прошла не по нашему сценарию. Мы отыграемся в следующем матче», — приводит слова Линдгрена североамериканский журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Нью-Йорке.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5) 2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5) 3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5) 3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5) 4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)
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