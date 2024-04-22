«Нью-Йорк» забил два гола, включая победный, после ошибок судей. А «Вашингтон» лишился ещё одного защитника. Безумно слабая работа арбитров.

Овечкин был в ярости! Его «Вашингтон» засудили в матче с «Рейнджерс»?

«Столичные» без шансов проиграли первый матч серии «Рейнджерс». Однако встреча запомнилась не только голами и опасными моментами, но и спорными — или даже скандальными — судейскими решениями. Рефери сразу в нескольких важных эпизодах вышли на первый план. Что же случилось?

Первый момент произошёл во втором периоде, когда счёт был уже 1:0 в пользу «рейнджеров». Нападающий хозяев Алекси Лафреньер применил жёсткий силовой приём против защитника «Вашингтона» Винсента Иорио. Хоккеист гостей из-за столкновения влетел в борт чуть ли не лицом.

А через пару секунд Артемий Панарин сделал счёт 2:0. Судьи засчитали гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Иорио, корчась от боли, с трудом покинул лёд, в итоге сразу уйдя в раздевалку и больше не появившись на льду. Журналист Monumental Sports Network Алан Мэй сказал в перерыве: «Если читать по его губам, казалось, что он сказал: «Оно щёлкнуло».

Конечно, момент оказался крайне спорным — во многом именно из-за того, что после него «Рейнджерс» забили победный гол. Буквально неделю назад в матче с «Тампой» произошёл похожий эпизод. Тогда мы приводили отрывок из правил (часть 41.1): «Удаление за толчок на борт должно быть наложено на любого игрока, который толкает или применяет силовой приём против оппонента таким образом, что провоцирует жёсткий или опасный удар или иное взаимодействие с бортом такого характера. Серьёзность штрафа, основанная на характере взаимодействия с бортом, должна быть определена судьёй». Если анализировать момент по тому, что говорится в кодексе, то за этот толчок на борт Лафреньер должен был получить удаление, поскольку хит привёл к травме соперника. На сколько минут — это уже на усмотрение рефери. Но штраф точно нужно было назначить.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча высказался о силовом приёме Лафреньера: «Это было близко. Было на грани, верно? Иорио — молодой игрок. Я переживаю за него. Он поставил себя в трудное положение. Наверное, нужно было побыстрее избавиться от шайбы».

Так что тут момент хоть и спорный, но всё же, судя по всему, судьи совершили ошибку.

Второй эпизод произошёл всего через две минуты.

На 27-й минуте «Рейнджерс» выиграли вбрасывание в зоне «столичных», Баркли Гудроу отыграл на Джимми Веси, а тот точно бросил и забил третий гол. Где же здесь нарушение? Вновь — всего за пару секунд до взятия ворот.

После выигранного вбрасывания тафгай «рейнджеров» Мэтт Ремпе в борьбе с форвардом «Вашингтона» Беком Маленстином заехал ему локтем прямо в челюсть! Конечно, на видео это тяжело разглядеть, но всё же на одном из повторов явно видно, как йью-йоркский канадец бьёт своего столичного соотечественника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Судьи даже пересмотрели этот момент. Но решили не отменять гол. В этом моменте рефери явно ошиблись. Ремпе должен был получить свои две минуты за чистейший (или, вернее, грязнейший) удар локтем.

Ремпе бьёт локтем в голову Маленстину. Фото: Кадр из трансляции

Лидер защиты «Кэпс» Джон Карлсон в этот момент на повышенных тонах поговорил с судьями. Недовольство ярко проявилось и в соцсетях.

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд разразился несколькими критическими сообщениями.

«Мэтт Ремпе ударил Бека Маленстина локтем в голову. Нет удаления. «Рейнджерс» забивают секундой позже. «Хорошая» работа судей.

Маленстин разгневан, сидя на скамейке запасных «Кэпиталз», он вскинул локоть, подражая тому, что сделал Ремпе.

После того как судьи всё свистели в первом периоде, они пускают всё на самотёк во втором», — написал Оланд.

«Бек Маленстин получил удар локтем в лицо от Мэтта Ремпе. Как по мне, это было паршивенько, если это намеренный удар локтем или проблема с разницей в росте, но «Кэпс» определённо чувствуют, что здесь пропустили нарушение», — заключила журналистка The Washington Post Бейли Джонсон.

Завершилось всё и вовсе комично.

На 52-й минуте Александр Овечкин ворвался в зону «Рейнджерс», подхватил шайбу и резко ушёл от защитника хозяев Адама Фокса. Тот, однако, зацепил ногу капитана «Вашингтона» коньком и повалил его на лёд.

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После этого Овечкина захватила ярость. Он сначала выместил злость на дверце скамейки запасных, а после на повышенных тонах что-то высказал в адрес судей. И понять его можно. Хоть этот эпизод и не привёл к пропущенному голу, рефери пропустили явную подножку, лишившую «Вашингтон» опасного момента при счёте 1:3.

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Конечно, в поражении «столичные» должны винить в первую очередь себя. Они сыграли плохо. Однако и отрицать целый ряд судейских ошибок, после которых «Рейнджерс» дважды (!) забросили, не получится. «Нью-Йорк» именно после неудачных действий арбитров оформил решающий гол и убил всякие шансы «Вашингтона» на камбэк. Судьи провели очень, очень слабый матч и помогли игрокам «Вашингтона» докопать себе могилу и проложить путь к скорейшему вылету из плей-офф.