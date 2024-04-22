Тафгай «Рейнджерс» Ремпе: я создан для плей-офф

21-летний тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе прокомментировал собственную шайбу в своём первом же в карьере матче плей-офф НХЛ, в котором его команда дома оказалась сильнее «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).

«Я думаю, что я создан для плей-офф», — приводит слова Ремпе журналист The Athletic Питер Бо в социальных сетях.

Напомним, Ремпе, который проводит свой первый сезон в НХЛ, за свои 18 сыгранных на данный момент матчей в лиге, запомнился целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.

Напомним, второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Нью-Йорке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).