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«Пошёл ты». Фанаты «Рейнджерс» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Тома Уилсона

«Пошёл ты». Фанаты «Рейнджерс» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Тома Уилсона
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Этой ночью прошёл первый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 4:1.

В одном из моментов матча болельщики «Рейнджерс» начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес нападающего гостей Тома Уилсона.

«Пошёл ты, Том Уилсон», — выкрикивала толпа.

Напомним, неприязнь фанатов «Рейнджерс» к Уилсону уходит своими корнями ещё к 2021 году, когда в одном из матчей плей-офф между этими командами завязалась спровоцированная последним потасовка, в которой приняли участие также российские игроки «копов» Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Напомним, второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Нью-Йорке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    
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