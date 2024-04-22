«Пошёл ты». Фанаты «Рейнджерс» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Тома Уилсона

Этой ночью прошёл первый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 4:1.

В одном из моментов матча болельщики «Рейнджерс» начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес нападающего гостей Тома Уилсона.

«Пошёл ты, Том Уилсон», — выкрикивала толпа.

Напомним, неприязнь фанатов «Рейнджерс» к Уилсону уходит своими корнями ещё к 2021 году, когда в одном из матчей плей-офф между этими командами завязалась спровоцированная последним потасовка, в которой приняли участие также российские игроки «копов» Артемий Панарин и Павел Бучневич.

Напомним, второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Нью-Йорке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).