«Виннипег» и «Колорадо» установили рекорд века по голам в стартовом матче плей-офф НХЛ

Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 7:6.

Таким образом в матче было заброшено 13 шайб. Это всего третий случай в истории, когда в стартовом матче плей-офф НХЛ команды забросили 13+ шайб. Также это первый случай в XXI веке. Такое случалось в четвертьфинальном матче между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном» в 1982 году (18 шайб), а также в матче «Чикаго» и «Детройта» (14) в 1985 году.

Также напомним, это всего второй случай в истории плей-офф НХЛ и первый в нынешнем тысячелетии, когда в матче плей-офф НХЛ более чем в одном периоде было по 6+ голов.