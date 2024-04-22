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«Хорошая работа судей». Журналист иронично отреагировал на гол «Рейнджерс» «Вашингтону»

«Хорошая работа судей». Журналист иронично отреагировал на гол «Рейнджерс» «Вашингтону»
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Журналист Russian Machine Never Breaks Иэн Оланд выразил возмущение работой арбитров в моменте с третьей шайбой «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче серии плей-офф Кубка Стэнли-2024 с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).

«Мэтт Ремпе ударил локтем в голову Бека Маленстина. И никакого свистка. Вскоре «Рейнджерс» забили второй. Хорошая работа судей.

Маленстин в ярости на скамейке «Кэпиталз», демонстрируя движение локтем в исполнении Ремпе», — написал Оланд в социальных сетях.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео спорного эпизода в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также отметим, что защитник «столичных» Винсент Иорио получил травму в эпизоде со вторым голом хозяев и ушёл в раздевалку.

Напомним, второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Нью-Йорке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    
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