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Защитник «Нэшвилла» Роман Йози установил исторический рекорд клуба в плей-офф НХЛ

Защитник «Нэшвилла» Роман Йози установил исторический рекорд клуба в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На данный момент идёт третий период, счёт 2:1 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Цукер (Йози, Янковски) – 16:15 (5x5)     1:1 Линдхольм (Джошуа, Задоров) – 20:47 (5x5)     1:2 О'Райлли (Нюквист, Форсберг) – 30:44 (5x4)     2:2 Зутер (Бёзер, Хьюз) – 48:59 (5x5)     3:2 Джошуа (Гарланд, Хьюз) – 49:11 (5x5)     4:2 Джошуа (Блюгерс, Миллер) – 58:32 (en)    

Защитник и капитан «хищников» Роман Йози отметился к этой минуте результативной передачей, которая стала для него 32-й за карьеру в НХЛ в рамках плей-офф. По этому показателю швейцарец вышел на первое место в истории франшизы, обойдя Райана Эллиса и Райана Джохансена (у обоих — 31).

В завершившемся регулярном чемпионате 33-летний Йози сыграл все 82 матча, в которых набрал 85 (23+62) очков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

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