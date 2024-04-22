Защитник «Нэшвилла» Роман Йози установил исторический рекорд клуба в плей-офф НХЛ

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В эти минуты в Ванкувере (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На данный момент идёт третий период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Защитник и капитан «хищников» Роман Йози отметился к этой минуте результативной передачей, которая стала для него 32-й за карьеру в НХЛ в рамках плей-офф. По этому показателю швейцарец вышел на первое место в истории франшизы, обойдя Райана Эллиса и Райана Джохансена (у обоих — 31).

В завершившемся регулярном чемпионате 33-летний Йози сыграл все 82 матча, в которых набрал 85 (23+62) очков.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).