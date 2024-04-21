В Макдэвиде не сомневаемся, а в чемпионах? Прогнозы «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ

Хоккейный отдел «Чемпионата» продолжает знакомить вас с прогнозами на старт плей-офф Национальной хоккейной лиги. На очереди — команды Запада.

«Даллас» — «Вегас»

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

«Звёзды» провели выдающуюся регулярку, сумев забрать первое место на Западе в борьбе с также «выстрелившими» в сезоне «Виннипегом» и «Ванкувером». Но вероятность того, что все три открытия чемпионата пройдут хотя бы во второй раунд, на мой взгляд, невелика, и больше всего шансов быстро закончить плей-офф как раз у «Далласа», противостоять которому будет действующий чемпион НХЛ. «Вегас» болтало в регулярке, но матчи за Кубок Стэнли – особый турнир, а в составе «рыцарей» полно тех парней, кто слишком хорошо об этом помнит. Да и лазарет у «Голден Найтс» к кубковым матчам опустеет.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Вегаса»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

«Даллас» выиграл регулярный чемпионат НХЛ в Западной конференции, тогда как «Вегас» занял только восьмое место. Но отличная регулярка не делает «звёзд» фаворитом серии. Действующий чемпион НХЛ не просел в сравнении с прошлогодним походом ни в одной линии и подошёл к плей-офф в оптимальном составе. В строй вернулся даже капитан Марк Стоун, который не играл в хоккей последние два месяца. Именно травмы и определённые хоккейные хитрости, связанные с обходом потолка зарплат, помешали «Голден Найтс» пройти более ровно регулярку. Но свою задачу по выходу в плей-офф американский клуб выполнил, и теперь можно играть в полную силу и в полной боеготовности. У «Далласа» нет превосходства по составу ни в одной линии, а «Вегас» тут видится куда более кубковым коллективом.

Прогноз: 4-2 в серии пользу «Вегаса»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

Несмотря на то что команды закончили сезон на разных полюсах кубковой восьмёрки на Западе, отдавать победу команде с более высоким посевом я бы не торопился. «Даллас» действительно провёл достойную регулярку, но «Вегас» в ней явно не играл в полную силу. Нынешние «рыцари» чем-то напоминают чемпионскую «Тампу» – результаты в «гладкой» части не так важны, а на первый план выходит погоня за главным титулом. К тому же к решающей части сезона «Голден Найтс» подходят во всеоружии – в состав возвращается капитан команды Марк Стоун (опять же, вспоминаем ситуацию с «Тампой и Кучеровым в сезоне-2020/2021). «Звёзды» в регулярке светили довольно ярко, но вот в плей-офф, кажется, им не светит ничего.

Прогноз: 4-2 в серии пользу «Вегаса»

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

Пожалуй, это будет самая зарубистая серия. Действующие обладатели Кубка Стэнли против лучшей команды Западной конференции в этом сезоне. «Даллас», пожалуй, в целом мощнее и концовку регулярки провёл намного более убедительно, чем «Вегас». И «звёзды» наверняка захотят отдать должок «рыцарям» за поражение в финале конференции в прошлом году.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Далласа»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

Хоть «шерифы» и стали лучшей командой Запада, ещё и чуть Президентский кубок не вырвали из рук «Рейнджерс», есть ощущение, что сильные стороны «Далласа» могут погубить его в плей-офф. У «Старз» нет одного явного голеадора, обязанности по забиванию голов взяли на себя с полдесятка игроков. В матчах на вылет их легко могут закрыть, и станет непонятно, кто будет способен потащить команду вперёд. Интересно будет посмотреть и на 39-летнего лидера Джо Павелски, который уже выложился на полную в регулярке. А «Вегас» же собрал классную команду и отлично подготовился к плей-офф. «Золотых рыцарей» штормит, но всё-таки мощный состав и опыт могут помочь действующим чемпионам.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Вегаса»

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

«Даллас» выиграл Запад, набрав сумасшедший ход во второй половине регулярки. «Вегас» же не лучшим образом провёл вторую половину регулярки, попав в небольшую яму. Зато прилично усилились в дедлайн, вызвав гнев заокеанских болельщиков и экспертов. По содержанию серия будет похожа на ту, что была год назад в финале конференции. Серия наверняка уйдёт в седьмой матч, где «Даллас» должен сломить сопротивление чемпиона.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Далласа»

«Ванкувер» — «Нэшвилл»

Лев Лукин

«Нэшвилл» можно даже считать теневым фаворитом Кубка Стэнли – команда у «хищников» ровная, сбалансированная, без ярко выраженных слабых мест. Однако в соперниках у «Предаторз» сразу же оказался довольно строгий, но при этом куражистый «Ванкувер», с которым Рик Токкет готов совершать подвиг. Не думаю, что «косатки» способны на большую сенсацию в этом плей-офф, но во второй раунд они проходить должны, пусть и в упорнейшей борьбе.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Ванкувера»

Сергей Емельянов

«Нэшвилл» стал одним из главных открытий регулярки. Перед началом сезона сложно было представить, что находящаяся в очевидной фазе перестройки американская команда может прорваться в плей-офф. Но тренерский штаб Эндрю Брюнетта проделал колоссальную работу и вывел «хищников» в борьбу за Кубок Стэнли. В какой-то момент сезона «Предаторз» даже умудрились установить клубный рекорд, выдав грандиозную 18-матчевую серию с набранными очками. Тем не менее в серии с «Ванкувером» американский клуб всё-таки смотрится аутсайдером. Состав «Кэнакс» куда ровнее и сбалансированнее, тогда как в «Нэшвилле» разница между звёздами и вторым эшелоном слишком велика. К тому же очень вовремя для «Ванкувера» в строй вернулся один из лучших голкиперов НХЛ Тэтчер Демко.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Ванкувера»

Дмитрий Сторожев

«Ванкувер» очень сильно удивил, став одной из лучших команд регулярки под руководством тренера, чья репутация ранее была сомнительной. А вот боевитость «Нэшвилла» предсказывалась ещё до начала сезона, и, даже несмотря на не самые мощные ресурсы «хищники» действительно показали зубы и заслуженно прошли в постсезон. И мне кажется, что шансы «Предаторз» пройти дальше выше, чем у «Кэнакс» – в пользу этого говорит опыт и игроков, и тренера, который в первый и единственный до этого год карьеры забрался выше, чем когда-либо добирался Токкет. И, конечно, джокер в лице генменеджера команды Барри Тротца, который совсем недавно ещё в качестве наставника слепил контендера из обычно безнадёжных «Айлендерс». Думается, парой-тройкой советов с Брюнеттом он точно поделится.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Нэшвилла»

Эндрю Брюнетт (по центру) и Барри Тротц (справа) Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Елена Кузнецова

«Нэшвилл» вполне способен навязать борьбу «Ванкуверу» и сделать серию интересной, но выиграть? Сомнительно. Рик Токкет наверняка станет кандидатом на звание тренера года, под его руководством «косатки» добились невообразимого прогресса – после трёхлетнего прозябания за пределами плей-офф за один год скакнули сразу на первое место в дивизионе. Как уж тут на них не ставить?

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Ванкувера»

Владимир Лаевский

«Косатки» в течение всего сезона показывали интересную игру и какое-то время даже претендовали на победу в регулярном чемпионате. «Ванкувер» очень преобразился за последний год, лидеры заиграли ещё лучше, а проблемные позиции были закрыты обменами. Впрочем, против них придётся сыграть крепкому «Нэшвиллу». Хоть «Предаторз» и испытывали кризисы в ходе регулярки, но всё же в этом сезоне выглядят безумно приятно и привлекательно. Если «Ванкувер» сможет пройти таких «хищников», то впору будет говорить о Кубке Стэнли. Но для начала надо пройти «Нэшвилл».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Нэшвилла»

Максим Макаров

«Ванкувер» совершил самый главный прорыв этого сезона, выиграв Тихоокеанский дивизион после того, как в прошлом году не попали в плей-офф. «Нэшвилл» также команда из разряда «прорыва», потому что работа генменеджера в межсезонье указывала на долгую перестройку. Игра «Ванкувера» по ходу сезона претерпела некоторые изменения, перестав быть такой убедительной, а ещё не надо забывать, что у этой команды почти нет опыта игры в плей-офф. У «Нэшвилла» тоже его не в достатке, но давления на «хищников» будет в разы меньше, что позволит им сотворить сенсацию.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Нэшвилла»

«Виннипег» — «Колорадо»

Лев Лукин

В недавней репетиции первого раунда «Колорадо» опозорился при домашних трибунах со счётом 0:7, но вряд ли этот счёт отражает расклад сил. Да, «Виннипег» — системная и тренерская команда, сбалансированная, с великолепным вратарём, мало пропускает. Но у «Джетс» нет таких мощных личностей в атаке, как Маккиннон, Рантанен, Макар, да и «лавин» не назвать командой нескольких человек – Кубок Стэнли два года назад они брали вполне себе коллективно. Вероятно, в этой паре стоит ждать многоматчевой зарубы, но не верится, что «Колорадо» отправится в отпуск уже в конце апреля – начале мая.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Колорадо»

Материалы по теме Маккиннон установил новый рекорд «Колорадо» по очкам в регулярке НХЛ

Сергей Емельянов

Самая интригующая серия в Западной конференции. Лучшая оборона лиги против лучшей атаки, лучший голкипер НХЛ Коннор Хеллебайк против второго бомбардира регулярки Натана Маккиннона. В серии с «Колорадо» Хеллебайку нужно сохранить свой уровень, а свои две-три шайбы звёзды «Виннипега» забросить смогут, тем более что Александр Георгиев как раз-таки никакого доверия не внушает. Тут надо быть честным. «Джетс» делают ставку на оборону, «Эвеланш» – на атаку. Чей козырь сработает, тот и пройдёт во второй раунд. Больше верится в магию Хеллебайка.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Виннипега»

Дмитрий Сторожев

Это противостояние пока кажется самым интригующим, и определить в нём фаворита очень трудно. С одной стороны – совсем недавно бравший Кубок Стэнли «Колорадо» с проведшими невероятный сезон Маккинноном и Макаром. «Лавины» неплохо усилились в дедлайн, но совсем забыли про вратарскую линию, и очевидное преимущество здесь будет у «Джетс» с Коннором Хеллебайком. К тому же в прошлом году «Эвеланш» споткнулись о стилистически похожий с «Виннипегом» «Сиэтл», а оборона реактивщиков будет действовать ещё более вязко. «Колорадо» может утащить серию в седьмой матч, но там сильнее будут канадцы.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Виннипега»

Елена Кузнецова

Какой бы невероятный сезоне ни провёл Натан Маккиннон, это на удивление не делает «Колорадо» фаворитом этой серии. «Виннипег» провёл один из лучших сезонов в своей новейшей истории, плюс у них есть Коннор Хеллебайк, который идёт на «Везину», у «Колорадо» — некоторая неопределённость с первым номером. Но всё же, думается, «лавины» возьмут своё за счёт кубкового опыта.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Колорадо»

Владимир Лаевский

В нынешнем сезоне «Джетс» демонстрируют неожиданно мощную игру. При этом главной звездой команды является вратарь Коннор Хеллебайк, проводящий, пожалуй, лучший сезон в карьере. Напротив будет недавний чемпион «Колорадо», ведомый супернападающим Натаном Маккинноном. Канадец проводит сезон жизни, но кажется, что его усилий против Хеллебайка и компании будет недостаточно. В любом случае на стороне «Эвеланш» опыт, а в пользу «Виннипега» говорят дерзость и готовность к ярким победам.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Виннипега»

Коннор Хеллебайк Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Максим Макаров

«Виннипег», несмотря на не лучшую репутацию в плане приезда игроков, стабильно попадает в плей-офф. В Манитобе потихоньку избавляются от наследия Пола Мориса, от чего ситуация становится только лучше, но с соперником «Джетс» не повезло. «Колорадо» с праймовым Маккинноном, Рантаненом и Макаром выглядит очень мощно. К тому же «лавины» отлично усилились в дедлайн, залатав несколько дыр в составе. Лёгкой прогулки у «Колорадо» не будет, но и на максимальное количество матчей серия не затянется.

Прогноз: 4-2 в пользу «Колорадо»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Лев Лукин

Третий год подряд «нефтяники» и «короли» начинают плей-офф междусобойчиком. В прошлые разы сильнее оказывался «Эдмонтон», да и сейчас «Ойлерз» смотрятся фаворитами – банально за счёт присутствия в составе Макдэвида, Драйзайтля и превратившегося в элитного блюлайнера Бушара. «Кингз» провели волнообразный сезон, сумели прийти в себя после провала на стыке годов, но не видно, за счёт чего эта команда может брать серию в плей-офф.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Сергей Емельянов

«Кингз» после своей победы в Кубке Стэнли – 2014 за последующие 10 лет не выиграли ни одной кубковой серии, в том числе дважды подряд (2022, 2023) вылетев от «Ойлерз». Третий год на стадии первого раунда плей-офф НХЛ Макдэвид и компания встречаются с «Лос-Анджелесом». Своеобразный день сурка. За время, прошедшее с последнего плей-офф, не до конца понятно, в чём «короли» стали сильнее. «Кингз» мощно начали регулярку, затем провалились и только после смены главного тренера восстановили свою позицию в плей-офф. В число восьми участников розыгрыша Кубка Стэнли от Запада «короли» попасть смогли, но, чтобы пройти дальше и выбить из борьбы Коннора Макдэвида и партнёров, им нужно прыгать выше головы. В это не верится от слова совсем.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Дмитрий Сторожев

«Нефтяники» проходили «королей» в первом раунде в двух предыдущих случаях, и я не вижу, почему на этот раз исход может быть другим. Вопрос в том, сколько матчей зацепит «Лос-Анджелес». Козырями «Кингз» являются крепкая оборона и хорошая игра спецбригад меньшинства, но очевидно, что «Эдмонтон» – не тот соперник, с которым этих козырей будет достаточно для победы в серии. Макдэвид и Ко должны уверенно брать своё и проходить в следующую стадию.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Эдмонтона»

Елена Кузнецова

Третья встреча этих двух команд в первом раунде плей-офф за последние три года! В предыдущие два года победу неизменно одерживал «Эдмонтон». «Нефтяники» круто перевернули свой сезон после катастрофического старта и смены тренера и в первом раунде попробуют в третий раз подряд прошибить удушающую оборону «Лос-Анджелеса» своей невообразимой атакой.

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Эдмонтона»

Владимир Лаевский

Команды встретились в первом раунде. Опять. «Лос-Анджелес» отлично начал регулярку, но в итоге забарахлил, сменил тренера и дополз до плей-офф. «Эдмонтон», наоборот, провалил старт чемпионата, но собрался, расстался с наставником и ворвался в восьмёрку лучших на Западе. Кажется, что в этой серии «королям» будет не на что рассчитывать, особенно с учётом формы лидеров «нефтяников». Если травма Коннора Макдэвида не навредила ему серьёзно, «Эдмонтон» в первом раунде не оступится. Хоть от «Ойлерз» и можно ожидать всякого.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Эдмонтона»

Максим Макаров

Им не надоело уже играть в первом раунде? «Эдмонтон» в нынешнем сезоне поменял тренера, после чего выдал историческую серию побед. Игра команды тоже поменялась, став более прагматичной, что необходимо было «нефтяникам». «Лос-Анджелес» тоже сменил тренера по ходу сезона, однако в их ситуации увольнение было поспешным. Игра команды особо лучше не стала. Два года назад «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» в семи матчах, год назад – в шести. Тенденция снижения матчей продолжится.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Эдмонтона»

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