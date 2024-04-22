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Тренер «Виннипега»: мы никогда не жалуемся после побед, особенно в это время года

Тренер «Виннипега»: мы никогда не жалуемся после побед, особенно в это время года
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс высказался о победе своей команды в первом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором его подопечные дома сломили сопротивление «Колорадо Эвеланш» (7:6), несмотря на шесть пропущенных шайб.

«Послушайте, мы никогда не жалуемся после побед, особенно в это время года. Всё получилось не совсем так, как мы планировали, но если игре было суждено пойти таким образом, значит, ей суждено было пойти таким образом. Их лидеры блистали, и наши лидеры блистали. Игра просто получилась такой, какой получилась, нам пришлось принять её, и мы нашли способ победить в ней. Пусть будет так», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Второй матч серии между «Джетс» и «Эвеланш» пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же, в Виннипеге.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Мэнсон) – 06:10 (5x5)     1:1 Моррисси (Коннор, Диллон) – 08:02 (5x5)     2:1 Наместников (Иафалло) – 11:57 (5x5)     2:2 Вуд (Кивиранта, Колтон) – 14:47 (5x5)     2:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 15:05 (5x5)     3:3 Шайфли (Виларди) – 15:53 (5x5)     4:3 Лаури (Диллон, Нидеррайтер) – 28:57 (5x5)     5:3 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 43:31 (5x5)     6:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 45:51 (5x4)     6:4 Лехконен (Макар, Маккиннон) – 46:29 (5x4)     7:4 Коннор (Виларди, Шайфли) – 48:54 (5x5)     7:5 Макар – 52:24 (5x4)     7:6 Миттельштадт (Лехконен, Рантанен) – 59:30 (6x5)    
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