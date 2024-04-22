Тренер «Виннипега»: мы никогда не жалуемся после побед, особенно в это время года

Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс высказался о победе своей команды в первом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором его подопечные дома сломили сопротивление «Колорадо Эвеланш» (7:6), несмотря на шесть пропущенных шайб.

«Послушайте, мы никогда не жалуемся после побед, особенно в это время года. Всё получилось не совсем так, как мы планировали, но если игре было суждено пойти таким образом, значит, ей суждено было пойти таким образом. Их лидеры блистали, и наши лидеры блистали. Игра просто получилась такой, какой получилась, нам пришлось принять её, и мы нашли способ победить в ней. Пусть будет так», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

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Второй матч серии между «Джетс» и «Эвеланш» пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же, в Виннипеге.