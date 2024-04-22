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«Мы должны играть лучше в атаке». Карбери подвёл итоги первого матча с «Рейнджерс»

«Мы должны играть лучше в атаке». Карбери подвёл итоги первого матча с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что хоккеистам «Кэпиталз» нужно улучшить действия в атаке после поражения в первом матче серии с «Рейнджерс» (1:4).

«Мы должны лучше играть в атаке. Не секрет, что мы испытывали трудности в атаке на протяжении всего сезона, но сейчас мы обязаны создавать моменты. Нужно уходить из-под давления соперника и доставлять шайбы в опасные зоны. Мы очень много раз просто вбрасывали шайбу в зону, мы должны стать лучше», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков. Второй матч серии состоится в ночь на 24 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    
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