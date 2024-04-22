«Мы должны играть лучше в атаке». Карбери подвёл итоги первого матча с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что хоккеистам «Кэпиталз» нужно улучшить действия в атаке после поражения в первом матче серии с «Рейнджерс» (1:4).

«Мы должны лучше играть в атаке. Не секрет, что мы испытывали трудности в атаке на протяжении всего сезона, но сейчас мы обязаны создавать моменты. Нужно уходить из-под давления соперника и доставлять шайбы в опасные зоны. Мы очень много раз просто вбрасывали шайбу в зону, мы должны стать лучше», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков. Второй матч серии состоится в ночь на 24 апреля.