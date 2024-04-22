Давыдов — о финале Кубка Гагарина: такой счёт в серии для меня сюрприз

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил ход финальной серии Кубка Гагарина. После двух матчей магнитогорский «Металлург» ведёт в серии с «Локомотивом» со счётом 2-0. Третий матч финального противостояния состоится сегодня, 22 апреля, в Ярославле.

«Такой счёт в серии для меня всё-таки сюрприз. Могла быть и ничья — 1-1, но Магнитогорск всё-таки затянул к себе домашний отрезок серии. Он сыграл чуть интереснее, плюс, к сожалению, мелькали судейские ошибки. От ярославской части жду другого сценария. «Локомотив» дома обязан сыграть агрессивнее, выйти на тот уровень игры, который показал с ЦСКА и «Трактором».

Считаю, что сценарий серии определит третий матч. Если Ярославль стряхнёт с себя психологический груз первых поражений, то борьба затянется. А в длинном противостоянии «Локомотиву» будет легче, всё-таки соперник только что вышел с семиматчевого противостояния с «Автомобилистом». Если же вновь победит «Магнитка», то счёт станет 3-0 — и такое преимущество крайне тяжело отыграть. «Локомотив» это прекрасно понимает, поэтому сегодня у него ключевой матч», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Первые два матча серии в Магнитогорске остались за «Металлургом». Магнитогорцы одержали победы со счётом 2:1 и 1:0. Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.