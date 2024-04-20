«Мой товарищ входил в бригаду напёрсточников…» Яркий Никитин — после безумия в финале КХЛ

Во втором матче финала Кубка Гагарина – 2024 «Металлург» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 1:0 и повёл 2-0 в серии. После встречи на вопросы журналистов ответили главные тренеры обеих команд – Игорь Никитин и Андрей Разин.

«Мой товарищ входил в бригаду напёрсточников…»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, как всегда, жёг глаголом после всего безумия второго матча.

— Серия продолжается, сильнее будем.

— Что стало камнем преткновения сегодня?

— Всё в комплексе. Не смогли попасть, вратарь сыграл, оборона подчистила.

— Прогноз по Шалунову?

— Мы уверены в парнях, которые сегодня играли. Для всех шанс выйти в финал на лидерские позиции. Прогнозы? Мы не бюро гидрометцентра. От игры к игре.

— Как оцените реакцию команды на гол «Металлурга»?

— Забили, но не засчитали, как оценивать эту реакцию? Мы играем против классной команды, которая играет в атаку хорошо. Те дырки, которые образовывались, они использовали.

— Ожидалось, что вы задавите молодую «Магнитку», но мы этого не наблюдаем.

— Наши парни начитались ваших ожиданий и, не обладая опытом, поверили в это. Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это. Есть ещё нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить.

— Может, стоит сыграть с «Металлургом» в хоккей и почаще использовать, например, Лихачёва?

— Вы серьёзно верите, что Лихачёв решит исход серии? Это из общества прогнозистов Шалунова. Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, Омском, Челябинском. Почему мы должны от них отвернуться и поставить на зеро? Ярослав попробовал, вошёл в серию, но он не тот человек, на которого мы делаем акцент. Мы делаем акцент на командную игру.

— Почему у «Локомотива» много удалений?

— Это для тех, кто постарше в зале есть. У меня товарищ раньше ходил в бригаде напёрсточников. В этой бригаде минимум четыре человека. Один заманивает, другой в игре, ещё один якобы играет, и есть тот, кто обеспечивает отход группы. Мы сегодня этот момент не учли, опытнее будем.

— Скорости с первого периода сегодня, по сравнению с первым матчем, были другие?

— Если вы смотрели игру, то так и было. Можно много историй рассказывать, забивать нужно, реализовывать моменты и не ошибаться в простых ситуациях. Против классной команды на всех позициях нужно играть квалифицированно. Мы в атаке сегодня не забили и в обороне глупую ошибку допустили. Это опыт. Разберёмся, двигаемся дальше.

— Есть вопросы к судьям?

— Есть руководство лиги, в моей компетенции только вопросы к ребятам.

Игорь Никитин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мне точно 300 прилетит. Может, по 150? Я всё скажу!»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин признался, что никогда в напёрстки не играл, а также не захотел говорить по отменённому голу, так как хочет закончить сезон без денежных штрафов.

— Тяжёлая игра, как говорится, финал есть финал. Обе команды играли на результат, очень строго в обороне. Можно сказать, оборона начиналась в зоне атаки, когда обе команды боялись пропустить контратаки. Мы сегодня с этим справились, несмотря на то что проиграли по броскам. По игре мы выглядели достойно. Нас с победой.

— Говорили, во втором матче «Локомотив» будет другим. Примерно такого вы ожидали сегодня?

— У «Локомотива» ребята крупные, сегодня важно было не проиграть свой пятак. Видно было, что они были заряжены закопать гол. Были моменты, когда шайба где-то рядышком ходила. Но ребята молодцы, когда надо, выстояли и выиграли этот пятак.

— Зернов вернулся после столкновения с бортом. Есть уже понимание, что там?

— Не-не-не. Всё нормально, у него всё в порядке. Он сыграл смену потом…

— Но на вбрасывание вышел Люк.

— Люк выходил, потому что у него большой процент. А у Зернова всё нормально.

— Если говорить не о грязных хитах, а о чистых, «Металлург» второй матч подряд не уступает «Локомотиву». За счёт чего, это дух?

— Конечно, ребята всё понимают и не хотят проигрывать в этом компоненте. Не проиграли, это так, но не думаю, что мы «Спартаку» или «Автомобилисту» проигрывали в силовой борьбе. «Амуру», может быть, проиграли, не ожидали, что они будут в такой манере играть.

— Были сомнения, засчитают шайбу «Локомотива» или нет?

— С моей точки я вообще не видел этот момент. Наш видеотренер сразу сказал, что был пас рукой, и наши ребята, кто был на льду, тоже это сказали.

— Успели донести игрокам, что надо продолжать владеть шайбой после гола, чтобы не наступить на грабли «Локомотива»?

— Старались это делать. Когда забили в третьем периоде, у нас была пара хороших контратак, Михайлис с Ореховым два в одного вывалились, ещё кто-то убегал. «Локомотив» раскрылся, моментики были. Мне казалось, до середины третьего периода они всё равно в откат играли. Концовка была напряжённая, а так мы старались не терять шайбу в средней зоне, не пропускать контратаки.

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— Гол Маклюкова не засчитали, но там Петунин классно сыграл на пятаке.

— Я не хочу отвечать… По Маклюкову, это его сильная сторона, эти моментики он ловит, способен закрыть, перекрыть, подставить. Он же пришёл из хоккея с мячом, у него дедушка был хоккеистом с мячом. У него даже техника такая, клюшка стоит на пятке, напоминает технику из хоккея с мячом. Они мячики в детстве ловили, на тренировках он способен подставить под летящую шайбу в 50% случаев.

— А на какой вопрос не хотели отвечать?

— Я просто посмотрел объяснение на сайте… Там фотография, черта идёт по пятке, хотя есть же ещё лезвие конька. Давайте оставим этот вопрос. Если я дальше начну втягиваться, мне точно 300 тысяч прилетит! Я в этом сезоне хочу впервые в карьере обойтись без штрафов.

— Но финал этого стоит!

— Может, по 150? Я согласен, я сейчас всё скажу!

Андрей Разин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Я в напёрстки не играл, не знаю правила»

— Вовченко сказал, что «Металлург» едет в Ярославль забирать Кубок.

— Чем раньше, тем лучше.

— Это не шапкозакидательство?

— Вовченко же не сказал, что мы уже всё выиграли. Он сказал, что мы поедем и будем биться. Там будут тяжёлые игры, будет очень тяжело.

— Никитин сказал, что «Металлург» играет с ним в напёрстки. В какую игру «Локомотив» играет с вами?

— Я в напёрстки не играл, не знаю правила. Видел в фильмах, но не участвовал и психологии напёрсточников не знаю. «Локомотив» играет в ту же игру, что и до этого в плей-офф. Очень строгий откат в обороне, в средней зоне очень плотно. В прошлой игре у нас видеотренер ставит метки – позиционная атака, позиционная оборона, прохождение средней зоны. Именно когда соперник выстроился в средней и мы начинаем эту зону преодолевать. Сколько, вы думаете, мы преодолевали эту эшелонированную оборону? 48 за 60 минут. Представляете, сколько это раскатов! А сейчас хотят отменить правило, что нельзя контролировать шайбу до красной линии, надо идти вперёд. Это очень странное правило, которое, не дай бог, внесут. Почему, если мы выигрываем, соперник строит оборону в средней зоне, мы не могли бы его вытянуть на себя, заставить идти в давление?

— Что значит нельзя?

— Не знаю. Играли с «Амуром», пятая игра. Мы выигрывали 3:0, «Амур» играл в откат. Я говорил ребятам контролировать шайбу, не рисковать. Не знал, что такое правило. Потом Анисимов объяснял, что такое правило приняли. До меня не дошло. Никого не обвиняю. Но это очень странное правило. Почему не заставить, чтобы все пятеро не были за красной линией, трое бы обязательно встречали в чужой зоне? Можно много импровизировать.

— Было много бросков издалека. Это часть тактики?

— Мы смотрим, как играет «Локомотив». У нас есть определённые действия в зависимости от того, как играет соперник. Шайба доходила до защитников, и они бросали. Вы сами видели, сколько в прошлой игре «Локомотив» заблокировал. Защитники в такой ситуации часто остаются свободными.

— Голу Маклюкова скамейка радовалась, как будто это его первая шайба в карьере. Как вам такая реакция?

— Он же ещё в этом сезоне никак не может забить. Ребята радуются его голу на каждой тренировке! Думаю, он забьёт в решающей игре в овертайме.

— Опишите последние секунды?

— Я спрашивал, сколько секунд осталось. В запарке говорил Люку выигрывать вперёд, а он праворукий, наоборот, надо назад было выигрывать. А я думал, вбрасывание будет на другой точке. Запарка была.

— У нас есть такое, что тренеры высказывают мнение по правилам?

— У нас был опрос после сезона, Гомоляко приходил, и был вопрос, надо ли вводить это правило на следующий сезон. Мы проголосовали против. Там было вопросов 10.