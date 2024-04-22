Олимпийский чемпион оценил игру вратарей «Металлурга» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь Александр Пашков положительно оценил игру вратарей «Металлурга» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ. За два первых матча серии Даниил Исаев пропустил три шайбы, а его визави Илья Набоков лишь одну шайбу, записав на свой счёт шат-аут во второй игре.

«Набоков и Исаев выглядят здорово, это два столпа обороны обеих команд, если можно так выразиться. Выделять кого-то в отдельности не стоит, это молодые ребята, у обоих всё впереди. Приятно видеть двух молодых голкиперов-россиян среди финалистов Кубка Гагарина. Илья и Даниил прилично играют, они же ещё борются за звание чемпионов России», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.