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Олимпийский чемпион оценил игру вратарей «Металлурга» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион оценил игру вратарей «Металлурга» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ
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Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь Александр Пашков положительно оценил игру вратарей «Металлурга» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ. За два первых матча серии Даниил Исаев пропустил три шайбы, а его визави Илья Набоков лишь одну шайбу, записав на свой счёт шат-аут во второй игре.

«Набоков и Исаев выглядят здорово, это два столпа обороны обеих команд, если можно так выразиться. Выделять кого-то в отдельности не стоит, это молодые ребята, у обоих всё впереди. Приятно видеть двух молодых голкиперов-россиян среди финалистов Кубка Гагарина. Илья и Даниил прилично играют, они же ещё борются за звание чемпионов России», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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