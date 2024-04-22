Юный хоккеист сломал клюшку о голову соперника в детской лиге

В матче Национальной детской хоккейной лиги между подростками из «Белых Медведей» (Москва) и «Технопула» (Балашиха) юный игрок сломал клюшку о голову соперника.

После удара о голову оппонент подобрал обломок клюшки и швырнул его в обидчика. Завязалась потасовка, которую погасили судьи. Обидчик сорвал шлем с оппонента, ударил им по голове соперника и бросил амуницию за пределы площадки. Оба хоккеиста были удалены до конца игры.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк высказался о популяризации детско-юношеского хоккея в преддверии старта турнира на Кубок Третьяка — 2024, который стартует матчами в Екатеринбурге с 21 по 27 апреля. Участие в турнире примут дети и юноши 2010, 2012 и 2014 годов рождения.