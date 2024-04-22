Макар обошёл Озолиньша и установил рекорд франшизы по очкам защитников в плей-офф НХЛ

Этой ночью прошёл первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 7:6.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился в этой встрече голом и двумя результативными передачами. Всего в карьере плей-офф на счету 25-летнего игрока обороны стало 68 (17+51) очков. Макар побил рекорд Сандиса Озолиньша (66 очков) и стал лучшим в истории франшизы «Колорадо» по очкам среди защитников в плей-офф НХЛ. Всего лишь на одну шайбу Макар отстаёт от Озолиньша (18), которому принадлежит рекорд франшизы всех времён по этому показателю.

В завершившемся регулярном чемпионате Макар провёл 78 матчей, в которых набрал 93 (22+71) очка.