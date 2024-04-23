«Баффало» объявил о возвращении Линди Раффа на пост главного тренера

«Баффало Сэйбрз» объявил о назначении Линди Раффа на пост главного тренера.

Рафф сменил на этом посту Дона Гранато. Отметим, Рафф уже возглавлял «Баффало» с 1997 по 2013 год. Ему принадлежит рекорд франшизы по количеству побед в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.

Рафф восемь раз выходил в плей-офф в качестве главного тренера «Баффало», включая участие в финале Кубка Стэнли в сезоне-1998/1999.

В сезоне-2006/2007 «Баффало» завершил сезон с рекордными для франшизы 53 победами и 113 очками, завоевав свой единственный Президентский кубок в истории команды.

В завершившемся регулярном чемпионате «Баффало» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 84 очка, и не смог попасть в плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: