«Виннипег» и «Колорадо» устроили голевую перестрелку, которую в Кубке Стэнли не видели 39 лет.

В НХЛ установили безумный рекорд века! Всё началось с шедеврального броска Ничушкина

Вслед за Восточной конференцией плей-офф НХЛ стартовал и на Западе, и сразу же матчем, который вошёл в историю лиги. «Виннипег» и «Колорадо» устроили настоящее голевое безумие и в результате установили рекорд века.

Начало было положено на седьмой минуте, когда форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин зашёл в зону хозяев с правого фланга и нанёс ювелирный бросок, с которым не смог справиться лучший вратарь регулярки Коннор Хеллебайк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй русский гол в матче тоже не заставил себя ждать. На 12-й минуте Владислав Наместников наказал «лавин» за ошибку в своей зоне и погрузил в экстаз тысячи фанатов «Виннипега» как на трибунах, так и за пределами арены.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба вывела «Джетс» вперёд, так как на гол Ничушкина быстро ответил Моррисси. Но голевое безумие только начиналось. Через три с небольшим минуты после шайбы Наместникова «Виннипег» вновь проигрывал! Причём шайбы Вуда и Маккиннона разделили лишь 18 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако не прошло и минуты, как хозяева отыгрались: оборона «лавин» забыла на пятачке Шайфли, и тот в третий раз огорчил Александра Георгиева. 3:3, шесть голов за неполных 16 минут – как вам такой плей-офф?

После такой перестрелки «Виннипег» сумел взять игру под свой контроль, прекратил пропускать, а во втором и начале третьего периода сделал ключевой рывок. Две классные шайбы забросил капитан «Джетс» Лаури, а особенно эффектным получился второй гол: форвард «Виннипега» «раздел» Маккиннона на пятачке, а потом забил при помощи рикошета от Георгиева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 46-й минуте Коннор реализовал удаление Ничушкина, казалось бы, поставив точку в матче, но «Колорадо» отказался сдаваться и в результате устроил нервотрёпку для фанатов «Виннипега». «Лавины» сами дважды реализовали лишнего, а за полминуты до сирены Миттельштадт в расстановке «шесть на пять» запихал шайбу в ворота Хеллебайка, сократив отставание в счёте до минимума.

Но «Колорадо» слишком много пропустил в этой игре, чтобы рассчитывать на камбэк. Победной оказалась вот эта шайба Коннора, в которой, как в миниатюре, отражена игра защиты «лавин» и голкипера Георгиева в этой встрече.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

7:6 в матче, 1-0 в серии, «Виннипег» сделал первый шаг к полуфиналу конференции. Ну а 13 голов, забитые совместными усилиями команд, стали рекордным показателем а XXI веке. Вообще, за всю историю стартовых матчей серий Кубка Стэнли лишь два раза соперники на двоих забивали 13+ шайб, и в последний раз такое было аж в 1985 году.

Что ж, ждём от «Джетс» и «Эвеланш» продолжения!