Форвард «Эдмонтона» Адам Хенрик установил рекорд всех времён в истории плей-офф НХЛ

Сегодня, 23 апреля «Эдмонтон Ойлерз» проводит первый матч серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в матче перерыв перед вторым периодом. Хозяева ведут со счётом 2:0.

Автором второй шайбы «Ойлерз» стал канадский форвард Адам Хенрик. В моменте с голом ему ассистировали Зак Хайман и Эван Бушар. В последний раз Хенрик забрасывал шайбу в матче плей-офф НХЛ 4333 дня назад. Таким образом нападающий установил рекорд турнира по наибольшему количеству дней между двумя последними голами в Кубке Стэнли. Предыдущий рекорд принадлежал Крейгу Людвигу — 4079 дней.

Напомним, «Эдмонтон» занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона.