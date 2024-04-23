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Форвард «Эдмонтона» Адам Хенрик установил рекорд всех времён в истории плей-офф НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Адам Хенрик установил рекорд всех времён в истории плей-офф НХЛ
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Сегодня, 23 апреля «Эдмонтон Ойлерз» проводит первый матч серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в матче перерыв перед вторым периодом. Хозяева ведут со счётом 2:0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 06:50 (5x5)     2:0 Хенрик (Хайман, Бушар) – 09:36 (5x5)     3:0 Хайман (Макдэвид, Хенрик) – 24:50 (5x5)     4:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 28:24 (5x4)     4:1 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 30:56 (5x5)    

Автором второй шайбы «Ойлерз» стал канадский форвард Адам Хенрик. В моменте с голом ему ассистировали Зак Хайман и Эван Бушар. В последний раз Хенрик забрасывал шайбу в матче плей-офф НХЛ 4333 дня назад. Таким образом нападающий установил рекорд турнира по наибольшему количеству дней между двумя последними голами в Кубке Стэнли. Предыдущий рекорд принадлежал Крейгу Людвигу — 4079 дней.

Напомним, «Эдмонтон» занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона.

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