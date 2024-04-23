Остон Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по матчам с 3+ очками в плей-офф

Закончился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Торонто» отличились Макс Доми, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. В активе Мэттьюса в сегодняшнем матче также две результативные передачи. Таким образом, нападающий поучаствовал во всех трёх голах клуба. Это его четвёртый матч за «Торонто» с 3+ очками в плей-офф. По данному показателя Мэттьюс вышел на третье место в истории франшизы.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч состоится 25 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.

В регулярке на счету Мэттьюса 69 голов и 38 голевых передач. Он стал лучшим снайпером лиги.