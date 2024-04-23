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Остон Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по матчам с 3+ очками в плей-офф

Остон Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по матчам с 3+ очками в плей-офф
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Закончился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гики (Маршан, Дебраск) – 10:18 (5x4)     1:1 Доми (Мэттьюс) – 10:32 (5x5)     2:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:52 (5x5)     2:2 Таварес (Мэттьюс, Бертуцци) – 38:26 (5x4)     2:3 Мэттьюс (Доми, Любушкин) – 52:06 (5x5)    

За «Торонто» отличились Макс Доми, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. В активе Мэттьюса в сегодняшнем матче также две результативные передачи. Таким образом, нападающий поучаствовал во всех трёх голах клуба. Это его четвёртый матч за «Торонто» с 3+ очками в плей-офф. По данному показателя Мэттьюс вышел на третье место в истории франшизы.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч состоится 25 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.

В регулярке на счету Мэттьюса 69 голов и 38 голевых передач. Он стал лучшим снайпером лиги.

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