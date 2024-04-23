Гол Макса Доми помог его семье установить историческое достижение для «Торонто» в плей-офф

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Торонто» отличились Макс Доми, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Для 29-летнего Доми этот гол стал первым в матчах Кубка Стэнли после перехода в «Торонто». Канадский форвард проводит первый плей-офф в карьере в составе «Мэйпл Лифс».

Сегодняшний гол помог его семье установить историческое достижение для «Торонто» в плей-офф. Отец хоккеиста Тай Доми является легендой «кленовых листьев». Он выступал за канадский клуб с 1995-го по 2006 год и также забивал в плей-офф НХЛ. Таким образом, Доми стали первым отцом и сыном с голами за клуб в розыгрышах Кубка Стэнли.