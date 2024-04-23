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Гол Макса Доми помог его семье установить историческое достижение для «Торонто» в плей-офф

Гол Макса Доми помог его семье установить историческое достижение для «Торонто» в плей-офф
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Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Торонто» отличились Макс Доми, Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Для 29-летнего Доми этот гол стал первым в матчах Кубка Стэнли после перехода в «Торонто». Канадский форвард проводит первый плей-офф в карьере в составе «Мэйпл Лифс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гики (Маршан, Дебраск) – 10:18 (5x4)     1:1 Доми (Мэттьюс) – 10:32 (5x5)     2:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:52 (5x5)     2:2 Таварес (Мэттьюс, Бертуцци) – 38:26 (5x4)     2:3 Мэттьюс (Доми, Любушкин) – 52:06 (5x5)    

Сегодняшний гол помог его семье установить историческое достижение для «Торонто» в плей-офф. Отец хоккеиста Тай Доми является легендой «кленовых листьев». Он выступал за канадский клуб с 1995-го по 2006 год и также забивал в плей-офф НХЛ. Таким образом, Доми стали первым отцом и сыном с голами за клуб в розыгрышах Кубка Стэнли.

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