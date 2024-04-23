Макдэвид вошёл в топ-3 по передачам в плей-офф НХЛ за 50 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли
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Сегодня, 23 апреля «Эдмонтон Ойлерз» проводит первый матч серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в матче проходит второй период. Хозяева ведут со счётом 4:1.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 06:50 (5x5) 2:0 Хенрик (Хайман, Бушар) – 09:36 (5x5) 3:0 Хайман (Макдэвид, Хенрик) – 24:50 (5x5) 4:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 28:24 (5x4) 4:1 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 30:56 (5x5) 4:2 Байфилд (Кемпе) – 37:54 (5x5)
По ходу встречи канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал в свой актив три результативные передачи. Таким образом он вошёл в топ-3 по передачам в плей-офф НХЛ за 50 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. Всего в активе Макдэвида теперь 49 ассистов.
На втором месте данного списка идёт Марио Лемье — 54 результативные передачи. Лидером явлется легендарный Уэйн Гретцки, записавший в свой актив 69 результативных передач.
Напомним, сегодня Макдэвид обошёл Петера Штястны, на счету которого 48 ассистов.
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