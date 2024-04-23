Макдэвид вошёл в топ-3 по передачам в плей-офф НХЛ за 50 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли

Сегодня, 23 апреля «Эдмонтон Ойлерз» проводит первый матч серии плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в матче проходит второй период. Хозяева ведут со счётом 4:1.

По ходу встречи канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал в свой актив три результативные передачи. Таким образом он вошёл в топ-3 по передачам в плей-офф НХЛ за 50 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли. Всего в активе Макдэвида теперь 49 ассистов.

На втором месте данного списка идёт Марио Лемье — 54 результативные передачи. Лидером явлется легендарный Уэйн Гретцки, записавший в свой актив 69 результативных передач.

Напомним, сегодня Макдэвид обошёл Петера Штястны, на счету которого 48 ассистов.