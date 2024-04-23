«Колорадо» вызвал российского голкипера Ивана Просветова в расположение клуба НХЛ

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в официальных соцсетях организации объявила о вызове в расположение главной команды российского голкипера Ивана Просветова, который находился в фарм-клубе «Колорадо Иглз».
Напомним, «Эвеланш» сейчас принимают участие в розыгрыше Кубка Стэнли, встречаясь в серии первого раунда с «Виннипег Джетс» (0-1). Основным голкипером «лавин» является российский вратарь Александр Георгиев. Вторым номером является финский голкипер Юстус Аннунен, который сейчас отсутствует в расположении команды по причине болезни.
В первом матче с «Джетс» сменщиком Георгиева, пропустившего семь шайб, выступил 25-летний Арвид Хольм. Швед не провёл ни одного матча в НХЛ, в текущем сезоне в его активе 12 игр в АХЛ и четыре в ECHL. После вызова Просветова в основу шведский голкипер, в свою очередь, был отправлен в АХЛ.
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