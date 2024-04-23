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«Колорадо» вызвал российского голкипера Ивана Просветова в расположение клуба НХЛ

«Колорадо» вызвал российского голкипера Ивана Просветова в расположение клуба НХЛ
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Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в официальных соцсетях организации объявила о вызове в расположение главной команды российского голкипера Ивана Просветова, который находился в фарм-клубе «Колорадо Иглз».

Напомним, «Эвеланш» сейчас принимают участие в розыгрыше Кубка Стэнли, встречаясь в серии первого раунда с «Виннипег Джетс» (0-1). Основным голкипером «лавин» является российский вратарь Александр Георгиев. Вторым номером является финский голкипер Юстус Аннунен, который сейчас отсутствует в расположении команды по причине болезни.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Мэнсон) – 06:10 (5x5)     1:1 Моррисси (Коннор, Диллон) – 08:02 (5x5)     2:1 Наместников (Иафалло) – 11:57 (5x5)     2:2 Вуд (Кивиранта, Колтон) – 14:47 (5x5)     2:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 15:05 (5x5)     3:3 Шайфли (Виларди) – 15:53 (5x5)     4:3 Лаури (Диллон, Нидеррайтер) – 28:57 (5x5)     5:3 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 43:31 (5x5)     6:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 45:51 (5x4)     6:4 Лехконен (Макар, Маккиннон) – 46:29 (5x4)     7:4 Коннор (Виларди, Шайфли) – 48:54 (5x5)     7:5 Макар – 52:24 (5x4)     7:6 Миттельштадт (Лехконен, Рантанен) – 59:30 (6x5)    

В первом матче с «Джетс» сменщиком Георгиева, пропустившего семь шайб, выступил 25-летний Арвид Хольм. Швед не провёл ни одного матча в НХЛ, в текущем сезоне в его активе 12 игр в АХЛ и четыре в ECHL. После вызова Просветова в основу шведский голкипер, в свою очередь, был отправлен в АХЛ.

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