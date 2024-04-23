После хет-трика Хаймана «Лос-Анджелесу» на лёд в Эдмонтоне была выброшена 1131 кепка

Сегодня, 23 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:4.

Нападающий «нефтяников» Зак Хайман отметился в игре хет-триком, который стал для него первым за карьеру в розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает официальный сайт НХЛ, Хайман стал четвёртым игроком «Ойлерз», кто делал хет-трик в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли. Ранее этим достижением отметились: Уэйн Гретцки, Яри Курри и Гленн Андерсон.

После хет-трика Зака на лёд была выброшена 1131 кепка. Об этом сообщает журналист Джейсон Грегор на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Всего на матче присутствовало 18 347 зрителей.

Фото: Страница в соцсети журналиста Джейсона Грегора

Напомним, «Ойлерз» ведёт в серии со счётом 1-0. Следующая игра состоится на льду канадского клуба утром 25 апреля. Начало встречи — 5:00 мск.

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