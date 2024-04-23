Эмоции игроков и болельщиков арены «Каролины» после камбэка со счёта 0:3

Сегодня, 23 апреля, «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).

После пятой заброшенной шайбы «ураганов» и завершения камбэка «Харрикейнз» со счёта 0:3 на льду состоялась стычка игроков, по итогам которой Джейк Гюнцель у «Каролины», а также Кайл Палмьери и Брок Нельсон у «Айлендерс» получили по 10 минут штрафа. Арена в этот момент эмоционально отреагировала на происходящее.

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После двух матчей «ураганы» ведут в серии со счётом 2-0. Первый матч завершился со счётом 3:1. Следующая встреча состоится 26 апреля.

Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (1-0), «Каролина» — «Айлендерс» (2-0), «Флорида» — «Тампа» (1-0), «Бостон» — «Торонто» (1-1), «Виннипег» — «Колорадо» (1-0), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (1-0), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (1-0).

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