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«Такая игра бывает раз в жизни». Главный тренер «Каролины» — о матче с «Айлендерс»

«Такая игра бывает раз в жизни». Главный тренер «Каролины» — о матче с «Айлендерс»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Родерик Жан Бринд Амур высказался о победе во втором мачте серии первого раунда плей-офф НХЛ над «Нью-Йорк Айлендерс» 5:3.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:22 (4x4)     0:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 19:45 (5x5)     0:3 Ли (Пажо, Энгвалль) – 23:54 (5x4)     1:3 Терявяйнен (Гюнцель, Джарвис) – 33:01 (5x4)     2:3 Джарвис (Стаал, Шей) – 50:43 (5x5)     3:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:45 (6x5)     4:3 Мартинук (Друри) – 57:54 (5x5)     5:3 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 59:04 (en)    

«Каролина» проигрывала по ходу матча со счётом 3:0, но смогла совершить камбэк и выиграть встречу.
«Они вышли вперед, и я уверен, что они думали, что этого должно быть достаточно. Во втором периоде, на мой взгляд, ничего не получалось. У нас была пара голевых моментов, это точно. Мы делали много действительно хороших вещей, но у нас ничего не получалось.

Это то, что мне больше всего понравилось в игре. Наши ребята просто продолжали играть. Очевидно, что всё получилось. Не всегда получается. Ты уступаешь три очка, и такая игра бывает раз в жизни. Я горжусь тем, как они продолжали играть», — приводит слова Блинд Амура официальный сайт «Каролины».

После двух матчей «ураганы» ведут в серии со счётом 2-0. Первый матч завершился – 3:1. Следующая встреча состоится 26 апреля.

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