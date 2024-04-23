«Такая игра бывает раз в жизни». Главный тренер «Каролины» — о матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Родерик Жан Бринд Амур высказался о победе во втором мачте серии первого раунда плей-офф НХЛ над «Нью-Йорк Айлендерс» 5:3.
«Каролина» проигрывала по ходу матча со счётом 3:0, но смогла совершить камбэк и выиграть встречу.
«Они вышли вперед, и я уверен, что они думали, что этого должно быть достаточно. Во втором периоде, на мой взгляд, ничего не получалось. У нас была пара голевых моментов, это точно. Мы делали много действительно хороших вещей, но у нас ничего не получалось.
Это то, что мне больше всего понравилось в игре. Наши ребята просто продолжали играть. Очевидно, что всё получилось. Не всегда получается. Ты уступаешь три очка, и такая игра бывает раз в жизни. Я горжусь тем, как они продолжали играть», — приводит слова Блинд Амура официальный сайт «Каролины».
После двух матчей «ураганы» ведут в серии со счётом 2-0. Первый матч завершился – 3:1. Следующая встреча состоится 26 апреля.
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