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СКА-1946 — Локо: во сколько начало 4-го матча финала Кубка Харламова, где смотреть

«СКА-1946» — «Локо»: во сколько начало 4-го матча финала Кубка Харламова, где смотреть
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Сегодня, 23 апреля, в Санкт-Петербурге «СКА-1946» и «Локо» проведут четвёртый матч в финальной серии Кубка Харламова — 2024. Начало встречи на стадионе «Ледовый дворец» — в 19:00 мск. Напомним, в первой встрече был сильнее ярославский клуб со счётом 6:3, в последующих двух — команда с берегов Невы (3:2, 2:1). Счёт в серии — 2-1 в пользу «СКА-1946».

Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
23 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в полуфинальной серии «Локо» победил нижегородскую «Чайку» со счётом 4-2. «СКА-1946» в пяти матчах одолел «Белых Медведей» (4-1).

Клуб из Ярославля трижды выигрывал главный трофей Молодёжной хоккейной лиги (2016, 2018, 2019 годы), клуб из Санкт-Петербурга – один раз, в 2022 году.

Ярославцы во второй раз в истории Молодёжной хоккейной лиги сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).

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