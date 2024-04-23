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Яромир Ягр ответил на вопрос, сыграет ли он в следующем сезоне

Яромир Ягр ответил на вопрос, сыграет ли он в следующем сезоне
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52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр рассказал о своей игре за клуб в плей-офф чешской Экстралиги и ответил на вопрос, сыграет ли он в следующем сезоне.

«Я вернулся из Питтсбурга и тренировался дважды в день в течение 30 дней. Я не ожидал, что буду играть. На тренировках нужно выкладываться на полную, но… Я всегда говорю, что 10-15 минут игры – это как полтора, а может быть, даже два часа тренировки. Это гораздо сложнее.

Я не думаю о будущем как игрок, я предоставляю это судьбе. А что касается менеджмента, то работа начинается уже сейчас. У нас много игроков на контрактах, но мы должны постараться улучшить команду, чтобы не столкнуться с теми же проблемами, что и в завершившемся сезоне», — цитирует Ягра Sport.cz.

Напомним, Ягр принял участие в трёх встречах плей-офф за право остаться в чешской Экстралиге с ХК «Всетин». «Кладно» победил во всех трёх играх и остался в элитном дивизионе Чехии. Яромир за три игры забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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