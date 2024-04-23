Серебряный призёр Олимпийских игр: Гашек приехал в НХЛ и, о чудо, никого не обвинил

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр в составе сборной Чехословакии Дариус Руснак высказал своё мнение об участии словацких хоккеистов в КХЛ и ответил на критику российских игроков в НХЛ от экс-голкипера Доминика Гашека.

«В отличие от чехов, у сборной Словакии просто не хватает качественных хоккеистов, чтобы ещё банить кого-то из них. Нам нужны ребята из КХЛ. Я лично за то, чтобы они играли за нас [на чемпионате мира]. Я не против их участия в КХЛ. Точно нет. Хоккеист ведёт активную карьеру около 15 лет. И за это время он должен заработать достаточно денег, чтобы не нуждаться ни в чём, после того как он перестанет играть. Они приехали туда заниматься спортом, играть, делать свою работу.

Мне также жаль, что чешский экс-игрок (Гашек. — Прим. «Чемпионата»), который больше всего говорит о пропаганде в КХЛ, много лет назад зарабатывал деньги в московском «Спартаке» без каких-либо серьёзных претензий. Недавно он посетил матч НХЛ в США, против которой ведёт борьбу в связи с участием там россиян. И о чудо – он был среди игроков и никого ни в чём не обвинил», — цитирует Руснака Pravda.sk со ссылкой на интервью изданию CNN Prima News.