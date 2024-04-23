HS рассказало о возможных требованиях российской стороны по продаже «Хартвалл-Арены»

Финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники рассказало о возможных требованиях российской стороны по продаже «Хартвалл-Арены».

Сообщается, что российские собственники хотели бы, чтобы часть стоимости продажи зала была выплачена только в будущем, после снятия санкций.

Стоимость арены будет оплачена двумя частями. Первая часть будет выплачена непосредственно на целевой депозитный счёт, второй взнос будет оформлен по согласованному сроку. Если срок платежа придётся на время, когда санкции ещё будут действовать, оставшаяся часть будет заморожена на условном счёте.

По мнению возможного покупателя, российские владельцы хотят не обойти санкции, а лишь получить деньги. Отмечается, что крайний срок для договорённости сторон истекает через четыре недели, после чего возможна экспроприация арены.

Напомним, владельцами арены являются российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.