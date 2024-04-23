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«Витязь» продлил контракты с двумя нападающими

«Витязь» продлил контракты с двумя нападающими
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«Витязь» продлил контракты с двумя нападающими — 23-летними Иваном Савчиком и Александром Дарьиным. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

За «Витязь» Савчик сыграл 62 матча, в которых забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач.
Новое соглашение Ивана с «Витязем» рассчитано на два сезона.

Дарьин, перешедший в подмосковный клуб по ходу сезона-2023/2024 из нижегородского «Торпедо», заключил новый контракт с «Витязем» сроком на два года. В прошедшем сезоне форвард сыграл за подмосковный клуб 42 матча, в которых набрал 22 (8+14) очка.

Напомним, регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Витязь» завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.

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