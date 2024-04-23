Трёхкратный чемпион мира поделился мнением о шансах «Локомотива» перевернуть серию

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил возможность ярославского «Локомотива» перевернуть финальную серию Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» при счёте 0-3.

«Шанс всегда есть. Их нет, когда счёт в серии 0-4. «Локомотиву» нужно делать то, что делает «Магнитка» — забивать и хорошо обороняться. Здесь уже нужно преодолевать всё», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-0 и находятся в шаге от победы в финале плей-офф КХЛ. Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии. Четвёртая игра состоится на льду железнодорожников 24 апреля.