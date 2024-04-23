Джонсон: отменённый гол «Локомотива» разбудил «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон рассказал о третьем победном матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (2:1 ОТ, 3-0).

— Вы находитесь в одной победе от кубка. Как сохранить концентрацию?

— Нам просто нужно немного порадоваться сегодняшней победе и двигаться дальше. Мы знаем, что нас ждёт непростой матч, как и сегодня. Нужно забыть сегодняшнюю игру.

— Что почувствовали после отмены гола «Локомотива»?

— Независимо от решения судей, нас этот гол разбудил. Нам нужно было ожидать сильного начала от них. В следующем матче будет так же, нам нужно оставаться сфокусированными, — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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