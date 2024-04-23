Спортивный директор ЦСКА — об оценке сезона: результат считаем неудачным

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал об итогах сезона-2023/2024 Фонбет Континентальной хоккейной лиги для армейского клуба.

«Нас оценивают по результату. Результат хоккейного клуба ЦСКА должен быть максимальным, поэтому, безусловно, мы оцениваем результат неудачным», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.