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«Вместе с тренерами не справились». Президент ХК ЦСКА дал оценку сезона команды

«Вместе с тренерами не справились». Президент ХК ЦСКА дал оценку сезона команды
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Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал об итогах сезона для армейской команды.

Сезон завершили неудачно, он прошёл неровно, нервно. Вместе с тренерами не справились, не могли найти нужные рычаги для достижения результата.

— Прошли бы любой другой клуб, а не «Локомотив»?

— Сложно сказать да и нет. Спорт гибкий, ни в чей огород не хочется бросать шайбу. Может, прошли, а может, и нет. Все играли в равных условиях. Результат есть и он плохой. Все 16 команд были достойны, в длинную плей-офф показал свою состоятельность. Когда ЦСКА выигрывал, всегда было много претендентов на Кубок, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».

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