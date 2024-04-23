«Вместе с тренерами не справились». Президент ХК ЦСКА дал оценку сезона команды

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал об итогах сезона для армейской команды.

Сезон завершили неудачно, он прошёл неровно, нервно. Вместе с тренерами не справились, не могли найти нужные рычаги для достижения результата.

— Прошли бы любой другой клуб, а не «Локомотив»?

— Сложно сказать да и нет. Спорт гибкий, ни в чей огород не хочется бросать шайбу. Может, прошли, а может, и нет. Все играли в равных условиях. Результат есть и он плохой. Все 16 команд были достойны, в длинную плей-офф показал свою состоятельность. Когда ЦСКА выигрывал, всегда было много претендентов на Кубок, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».