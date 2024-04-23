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«Ошибкой это не назовёшь». Президент ЦСКА — о возвращении Федотова после года в армии

«Ошибкой это не назовёшь». Президент ЦСКА — о возвращении Федотова после года в армии
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Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович оценил игру вратаря Ивана Федотова за московский клуб после службы в армии.

«Ошибкой это не назовёшь, парень с удовольствием вернулся в команду. Перезагрузился, попробовал свои силы с точки зрения опыта. Не вышло. Не назову эту ошибкой. Парень честно отработал, отслужил. Закончился сезон, сели переговорили. Всё спокойно решили.

А Ковальчук, когда он выиграл Кубок с Омском, это тоже ошибка? В итоге Омск выиграл Кубок Гагарина.

Мы парню доверили, он с нами выиграл кубок, мы его выдернули из Челябинска. Он выиграл серебряные медали со сборной на Олимпиаде», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, по окончании сезона в КХЛ Федотов отправился в «Филадельфию Флайерз».

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