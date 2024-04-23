Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ЦСКА рассказали, как будут оценивать работу Ильи Воробьёва

В ЦСКА рассказали, как будут оценивать работу Ильи Воробьёва
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович поделился ожиданиями от работы нового главного тренера армейского клуба Ильи Воробьёва.

«Какой карт-бланш доверия у Ильи Воробьёва? Сейчас сказать сложно. Надо смотреть итоги и работу. Карт-бланш только в руках наблюдательного совета. Карт-бланш у Воробьёва полный на работу с молодёжью. Мы находимся в рамках селекционной работы на следующий сезон. Важен результат. Посмотрите, как играет Магнитогорск.

ЦСКА – особый клуб, с особой историей и философией. Слава богу, что пять титулов чемпионов России и три Кубка Гагарина мы завоевали. Немного у нас тренеров, которые могут находиться в давлении. Илья Петрович поднимал «чашку». Мы видели его работу в 2022 году, когда играли с «Магниткой» в финале. Угадать с тренером – тоже часть работы», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Материалы по теме
«Ошибкой это не назовёшь». Президент ЦСКА — о возвращении Федотова после года в армии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android