В ЦСКА рассказали, как будут оценивать работу Ильи Воробьёва

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович поделился ожиданиями от работы нового главного тренера армейского клуба Ильи Воробьёва.

«Какой карт-бланш доверия у Ильи Воробьёва? Сейчас сказать сложно. Надо смотреть итоги и работу. Карт-бланш только в руках наблюдательного совета. Карт-бланш у Воробьёва полный на работу с молодёжью. Мы находимся в рамках селекционной работы на следующий сезон. Важен результат. Посмотрите, как играет Магнитогорск.

ЦСКА – особый клуб, с особой историей и философией. Слава богу, что пять титулов чемпионов России и три Кубка Гагарина мы завоевали. Немного у нас тренеров, которые могут находиться в давлении. Илья Петрович поднимал «чашку». Мы видели его работу в 2022 году, когда играли с «Магниткой» в финале. Угадать с тренером – тоже часть работы», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.