В ЦСКА рассказали, как будут формировать тренерский штаб Воробьёва

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как будут формировать тренерский штаб нового наставника команды Ильи Воробьёва.

«Мы разговариваем по помощникам не только с Бабенко, а есть пять тренеров, которые рассматриваются в наш штаб. Равиль Якубов ушёл, Сергей Наумов тоже, как и Игорь Кравчук. Все тренеры, которые были на льду, уходят. Александр Попов? У него должность по развитию хоккеистов. Мы вместе с Ильёй Петровичем подбираем помощников, а наблюдательный совет их утверждает», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.