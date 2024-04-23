В ЦСКА сообщили, что не общались с «Салаватом» о переходе вратаря Самонова

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейский клуб не общался с «Салаватом Юлаевым» о переходе вратаря Александра Самонова.

«С Самоновым вопрос закрыт, мы не приступали к переговорам с Уфой, мы его не рассматривали. Это очевидно. Его у нас не будет. По Рейдеборну мы с Адамом говорили по телефону, но он хочет закончить свой контракт в Швейцарии. Скорее всего, его в клубе не будет. Посмотрим, как сложится ситуация», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.