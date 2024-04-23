В ЦСКА рассказали о будущем в клубе Уильямса, Окулова и Классона

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о будущем в клубе защитников Колби Уильямса и Фредрика Классона, а также форварда Константина Окулова.

«С Колби Уильямсом ведём переговоры, ищем формат финансовых возможностей с его и нашей стороны. У Окулова действующий контракт (до 30.04.2025), у Классона действующий контракт (до 30.04.2025)», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.