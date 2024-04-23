Президент ХК ЦСКА Есмантович ответил на вопрос, останется ли Нестеров в команде

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович оценил игру капитана армейского клуба Никиты Нестерова.

«Остаётся ли капитан команды Никита Нестеров и нет ли по нему вопросов? Абсолютно нет. Он, кстати, не самый дорогостоящий наш хоккеист. Есть и более высокооплачиваемые ребята», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Никита Нестеров в прошедшей регулярке сыграл 59 матчей, в которых набрал 36 (11+25) очков.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.