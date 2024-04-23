«Все получили по шапке». Президент ЦСКА — о своём положении в клубе

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что расторжение его контракта с клубом не обсуждалось.

«Все получили по шапке, это понятно. Мой контракт не обсуждался, обсуждался результат команды и жизнь ЦСКА за год. Мой контракт действующий, он идёт, ему ещё несколько лет. Мы прекрасно понимаем свои ошибки, которые будем исправлять. Без критики у нас никак», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.