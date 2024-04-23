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В ЦСКА прокомментировали решение расстаться со звёздами своего клуба

В ЦСКА прокомментировали решение расстаться со звёздами своего клуба
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Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов прокомментировал решение расстаться со звёздами армейского клуба — Сергеем Плотниковым, Михаилом Григоренко, Андреем Светлаковым, Дарреном Дицем, Антоном Слепышевым.

«Да, вы правы, что команду действительно покидают ребята, которые завоевали имена, авторитет и доказали всё и всем. Могу только в первую очередь сказать им спасибо за совместную работу и пожелать им в будущем показывать то, что они умеют лучше всего, — играть в хоккей.

Что касается нашей работы, то ни для кого не секрет, что сейчас абсолютно все команды этим занимаются – формируют свои составы на будущий сезон. Посмотрим, кто как лучше справится. Будем надеяться, что мы здесь будем впереди», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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