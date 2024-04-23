Президент ЦСКА рассказал об отношении к продлению следующего сезона КХЛ до 31 мая

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал об отношении к продлению следующего сезона КХЛ до 31 мая.

«Нормальная позиция ЦСКА, наша задача — приносить болельщикам радостные вещи, чтобы двигать хоккей в массы. Сдвинули до 31 мая — и сдвинули. Ничего такого не вижу. Практически ничего не меняется. Контракты до 30 апреля? Небольшие изменения будут, которые не касаются глобальных вещей. Больше половины хоккеистов, которые находятся в отпусках, сейчас тренируются. В ЦСКА спокойно относятся к продлению следующего сезона КХЛ до 31 мая», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».