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В ЦСКА объяснили, почему приняли решение уволить Сергея Фёдорова после его заслуг в клубе

В ЦСКА объяснили, почему приняли решение уволить Сергея Фёдорова после его заслуг в клубе
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил решение руководства армейского клуба уволить Сергея Фёдорова с поста главного тренера. ЦСКА с Фёдоровым выиграл два Кубка Гагарина подряд, а в этом сезоне вылетел в первом раунде плей-офф от «Локомотива».

«Сергея Фёдорова уволили после больших заслуг в ЦСКА? За заслуги у нас дают награды. Когда Сергей Викторович выигрывал, то он получил награду. Золотую медаль, Кубок Гагарина, премию как главный тренер. Заслуги в нашем клубе нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению – не вышло. Для этого существует наблюдательный совет, в котором находятся серьёзные руководители. Они собрали нас и приняли решение признать работу неудовлетворительной. По итогам этой работы Сергея Викторовича отстранили. Вот так это было», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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