Форвард «Металлурга» Силантьев прокомментировал победу в третьем матче с «Локомотивом»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

— Какие эмоции после матча?

— Хорошо, что забили в овертайме, рабочий гол получился. Всю игру мы оборонялись, старались искать моменты, их было очень мало. Надо стараться выжимать дальше и играть в свою игру.

— Люк Джонсон сказал, что отменённый гол разбудил «Металлург».

— Не сказал бы так. Мы готовились к тому, что «Локомотив» побежит под рёв трибун. Все это понимали и, я считаю, были готовы. Нужно было правильно отобороняться.

— Что испытали во время отмены гола?

— Я старался догнать Никулина. Так получилось, что специалисты увидели офсайд, молодцы. Нужно не обращать внимания на счёт, играть в свою игру и действовать первым номером, — сказал Силантьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.