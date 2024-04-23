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Форвард «Металлурга» Силантьев прокомментировал победу в третьем матче с «Локомотивом»

Форвард «Металлурга» Силантьев прокомментировал победу в третьем матче с «Локомотивом»
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

— Какие эмоции после матча?
— Хорошо, что забили в овертайме, рабочий гол получился. Всю игру мы оборонялись, старались искать моменты, их было очень мало. Надо стараться выжимать дальше и играть в свою игру.

— Люк Джонсон сказал, что отменённый гол разбудил «Металлург».
— Не сказал бы так. Мы готовились к тому, что «Локомотив» побежит под рёв трибун. Все это понимали и, я считаю, были готовы. Нужно было правильно отобороняться.

— Что испытали во время отмены гола?
— Я старался догнать Никулина. Так получилось, что специалисты увидели офсайд, молодцы. Нужно не обращать внимания на счёт, играть в свою игру и действовать первым номером, — сказал Силантьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5)     1:1 Иванов (Каюмов, Берёзкин) – 51:57 (5x5)     1:2 Петунин (Пресс) – 63:39 (5x5)    
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