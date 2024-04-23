Форвард «Металлурга» Силантьев прокомментировал победу в третьем матче с «Локомотивом»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1 ОТ).
— Какие эмоции после матча?
— Хорошо, что забили в овертайме, рабочий гол получился. Всю игру мы оборонялись, старались искать моменты, их было очень мало. Надо стараться выжимать дальше и играть в свою игру.
— Люк Джонсон сказал, что отменённый гол разбудил «Металлург».
— Не сказал бы так. Мы готовились к тому, что «Локомотив» побежит под рёв трибун. Все это понимали и, я считаю, были готовы. Нужно было правильно отобороняться.
— Что испытали во время отмены гола?
— Я старался догнать Никулина. Так получилось, что специалисты увидели офсайд, молодцы. Нужно не обращать внимания на счёт, играть в свою игру и действовать первым номером, — сказал Силантьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.