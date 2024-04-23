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«Вообще не понимаю, что происходит». Силантьев — об одной победе до Кубка Гагарина

«Вообще не понимаю, что происходит». Силантьев — об одной победе до Кубка Гагарина
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев поделился эмоциями от возможного завоевания Кубка Гагарина в своём первом сезоне в КХЛ. Магнитогорский клуб в финале Кубка Гагарина ведёт со счётом 3-0 в серии с «Локомотивом».

— Получается ли у Андрея Разина придать спокойствие команде?
— Весь тренерский штаб подсказывает команде, как лучше сыграть. Многое обсуждаем в перерывах. Стараемся выполнять все указания на льду.

— Это ваш первый сезон в КХЛ, и он может завершиться кубком. Есть осознание происходящего?
— Вообще не понимаю, что происходит (смеётся). Остался один шаг, будем работать дальше. Нужно играть в свою игру, правильно выполнять установку.

— Игра Набокова поддаётся объяснению?
— Парень молодец, но остался ещё один шаг, — сказал Силантьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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