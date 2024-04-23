Прощание с бывшим хоккеистом и тренером Константином Кольцовым пройдёт 27 апреля в Минске

Церемония прощания с экс-нападающим и тренером национальной сборной Беларуси Константином Кольцовым пройдёт в субботу, 27 апреля, в здании Крытого катка парка им.М.Горького в Минске с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

Ранее тело Кольцова было кремировано в США, прах доставлен в Беларусь. Напомним, Кольцов трагически погиб в США. По сообщениям североамериканских СМИ, причиной смерти стал суицид.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах. Соответственно, в 2011-м он выиграл Кубок Гагарина.