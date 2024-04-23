Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Локомотиву» очень не везёт, не хватает хладнокровия

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил ход финальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Локомотивом» (3-0) и заявил, что хоккеистам ярославского клуба не хватает хладнокровия и везения в завершающие моменты.

«Локомотиву» не хватает хладнокровия и мастера. Еще Ярославлю очень не везёт, никуда ты денешься. Шайбы должны залетать, а у них не залетают. «Магнитку» можно поздравить с тем, что она выбрала верный путь. Разин гнёт свою линию, его команда хорошо выглядит. Особенно выделяется Набоков, он очень надёжен в этом плей-офф. Для меня это неожиданно, он ещё очень молод», — сказал Канарейкин в интервью Liveresult.

Четвёртый матч серии состоится завтра, 24 апреля, в Ярославле. Матч начнётся в 19:00 мск.