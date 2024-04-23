Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Остон Мэттьюс оценил свой победный гол во втором матче серии с «Бостоном»

Остон Мэттьюс оценил свой победный гол во втором матче серии с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил свой победный гол во втором матче серии с «Бостоном» (3:2). Форвард поймал пас по воздуху на синей линии соперника и реализовал выход один на один с вратарём.

«Мы просто старались доставить шайбу до чужих ворот, пытались закрывать обзор вратарю. Что касается моего гола, то я постарался поймать шайбу на лету до входа в зону соперника и мне удалось всё рассчитать», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч состоится 25 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало встречи – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гики (Маршан, Дебраск) – 10:18 (5x4)     1:1 Доми (Мэттьюс) – 10:32 (5x5)     2:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:52 (5x5)     2:2 Таварес (Мэттьюс, Бертуцци) – 38:26 (5x4)     2:3 Мэттьюс (Доми, Любушкин) – 52:06 (5x5)    
Материалы по теме
Из грязи в князи! Рекордсмен НХЛ сотворил шедевр в концовке матча плей-офф
Из грязи в князи! Рекордсмен НХЛ сотворил шедевр в концовке матча плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android