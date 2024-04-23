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Остон Мэттьюс оценил свой победный гол во втором матче серии с «Бостоном»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил свой победный гол во втором матче серии с «Бостоном» (3:2). Форвард поймал пас по воздуху на синей линии соперника и реализовал выход один на один с вратарём.

«Мы просто старались доставить шайбу до чужих ворот, пытались закрывать обзор вратарю. Что касается моего гола, то я постарался поймать шайбу на лету до входа в зону соперника и мне удалось всё рассчитать», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч состоится 25 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало встречи – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.